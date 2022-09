Katholische Kirche in Neuss : Festwoche erinnert an 50 Jahre Cornelius-Gemeinde

Die katholische Corneliuskirche in Erfttal Foto: Christoph Kleinau

Erfttal Als Erinnerung an „50 Jahre Pfarrgemeinde St. Cornelius“ hat die Kirche eine Festwoche organisiert. Und als wäre das noch nicht genug, feiert der SKM am Freitag, 16. September, ab 11 Uhr 50 Jahre Kinder- und Jugendzentrum „Kontakt Erfttal“ an der Bedburger Straße.

Die Reihe der Goldjubiläen in Erfttal reißt nicht ab. Nachdem im Herbst 2020 an den Bezug der ersten beiden Hochhäuser an der Euskirchener Straße 50 Jahre zuvor erinnert werden konnte, lud ein Jahr später der Sozialdienst katholischer Männer (SKM) dazu ein, 50 Jahre Gemeinwesenarbeit in diesem am Reißbrett geplanten Ortsteil zu feiern. Jetzt zieht die Kirche nach, die ab Sonntag an „50 Jahre Pfarrgemeinde St. Cornelius“ erinnert und dazu eine Festwoche organisiert. Und als wäre das noch nicht genug, feiert der SKM am Freitag, 16. September, ab 11 Uhr 50 Jahre Kinder- und Jugendzentrum „Kontakt Erfttal“ an der Bedburger Straße.

Der 7. November 1972 gilt als Geburtsstunde der Cornelius-Gemeinde. Damals, so erinnert sich der langjährige Erfttaler Pfarrer Jochen Koenig, wurde vom Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Höffner der bisherige „Seelsorgebezirk“, der zur Pfarrgemeinde St. Cyriakus Grimlinghausen gehörte, unter das Patronat des Heiligen Cornelius gestellt. „Zugleich wurde die Genehmigung erteilt, einen eigenen Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand zu wählen.“ Damit war ein Anfang gemacht. Mit Urkunde vom 6. Juni 1975 wurde dann der Seelsorgebezirk zur selbstständigen Kirchengemeinde (Rektoratspfarrei) erhoben, in dem in den Jahren 1979/80 die Pfarrkirche nach den Plänen von H.J. Lohmeyer entstand.