Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in Neuss : Reden Sie mit Top-Experten über die Zeitenwende

Der Neusser Christoph Heusgen ist Nachfolger von Wolfang Ischinger an der Spitze der Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: dpa/Sven Hoppe

Neuss Christoph Heusgen, der frühere außenpolitische Berater von Kanzlerin Angela Merkel, will in seiner Heimatstadt mit Prominenten aus Politik und Gesellschaft sowie mit besorgten Bürgerinnen und Bürgern über die neuen Herausforderungen für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik diskutieren.

Die Welt, wie wir sie kennen, steht vor gewaltigen Umbrüchen. Corona, Ukraine-Krieg und Energiekrise haben unser Leben grundlegend verändert. Vor allem die Herausforderungen an den Westen, die mit der Aggression Russlands gegen seinen Nachbarn Ukraine entstanden sind, werden die Sicherheits- und Außenpolitik in Europa und der Welt radikal umgestaltet. Die weltbekannte Münchner Sicherheitskonferenz beschäftigt sich intensiv mit diesen Fragen und hat dafür die Reihe „Zeitenwende on Tour“ ins Leben gerufen – und kommt damit nach Neuss.

In Anlehnung an diesen Begriff, den Kanzler Olaf Scholz nach dem Ukraine-Überfall der Russen geprägt hat, sollen zentrale Fragen diskutiert werden. Was bedeutet die Zeitenwende für Deutschland? Wie wird eine neue europäische Sicherheitsordnung aussehen? Welche Rolle wird Deutschland darin spielen?

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, der Kanzlerin Angela Merkel beriet und deutscher Vertreter bei den Vereinten Nationen wurde, wird diese Fragen am 23. September gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern in seiner Heimatstadt Neuss diskutieren. „Die Zeitenwende ist das, was wir alle gemeinsam daraus machen. Mit ‚Zeitenwende on Tour‘ werden wir die wichtigen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik mit den Menschen in unserem Land diskutieren, Zusammenhänge verständlich machen und die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die Zeitenwende aufnehmen. Wir brauchen jetzt diese breite gesellschaftliche Debatte“, meint der frühere Top-Beamte des Kanzleramts. Die Veranstaltung ist der Start einer bundesweiten Reihe von Diskussionsforen zu diesem Thema. An der Neusser Veranstaltung werden neben Heusgen der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, die frühere Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer sowie RP-Chefredakteur Moritz Döbler teilnehmen.