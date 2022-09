Auftritt in Neuss : Bläck Fööss feiern ihr Bandjubiläum auch in Neuss

Die Bläck Fööss sind aktuell auf verspäteter Jubiläumstour unterwegs. Foto: dpa/Henning Kaiser

Neuss Die Kölsche Kultband Bläck Fööss ist unter anderem bekannt für ihre Klassiker „Bye Bye My Love“ oder „Drink doch eine met“. Am Samstag, 10. September, ist die Musikgruppe in der Stadthalle Neuss zu erleben.

(NGZ) Die Bläck Fööss gehören zu Köln wie der Dom. Ihre Lieder aber sind längst weit über die Grenzen des Rheinlands hinaus zu Evergreens geworden. 2020 feierte die Kölsche Kultband ihr 50-jähriges Bestehen und ist nun – mit etwas Verspätung – auf Jubiläumstour unterwegs.

Am Samstag, 10. September, 20 Uhr, ist die Band in der Stadthalle Neuss zu erleben. Tickets sind in der Tourist Information in der Neusser Innenstadt, Büchel 6, Rathausarkaden, sowie in den anderen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 02405-40860 erhältlich.

