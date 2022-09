Schützenfest in Neuss : Ganz Uedesheim in Feierlaune

Uedesheim Endlich konnten Jörg und Dorothea Strierath ihr Königsglück genießen. Am Samstag konnten sich die Uedesheimer und ihre Gäste an 15 Großfackeln erfreuen.

Mit einer großen Portion Feierlaune stiegen die Uedesheimer in das Schützenfest-Wochenende ein. Für das Königspaar Jörg und Dorothea Strierath sollte eine ungeahnt lange Amtszeit dem Ende zugehen, am Montagabend entscheidet sich an der Vogelstange, wer die Nachfolge antritt.

Am Samstag waren die Böllerschüsse im Ort nicht zu überhören, sie geben traditionell den Startschuss zum Fest des Bürger-Schützenvereins. Am Nachmittag tummelten sich die ersten schon auf dem Kirmesplatz, aber das erste Highlight des Wochenendes war der Fackelzug. Schon vor vier Wochen begannen die Arbeiten im Schützenheim und in einigen Scheunen. Am Ende erleuchteten 15 Großfackeln „made in Uedesheim“ mit Themen aus dem Ort die Straßen und die Uedesheimer säumten den Asphalt gerne.