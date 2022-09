Bund der Vertriebenen : Erinnerung an alte Heimat erhalten

Neuss Gerhard Hosenberg überreicht Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Reiner Breuer die silberne Ehrennadel des Bundes der Vertriebenen. Was Petrauschke in seiner Festrede betonte.

Danach wurde die Zusammenkunft in die ostdeutsche Heimatstube über dem Kulturkeller verlegt, in der Gerhard Hosenberg, der Kreisvorsitzende der vereinigten Landsmannschaften im Bund der Vertriebenen (BdV), ein „volles Haus“ begrüßen konnte. Den Festvortrag zum Tag der Heimat hielt der Landrat. Getreu dem Motto „Vertriebene und Spätaussiedler: Brückenbauer in Europa“ betonten sie ihre auf Verständigung ausgerichtete Arbeit, sagte er. „In unserer heutigen schwierigen Zeit haben Sie in 65 Jahren engagierter Arbeit nicht nur die Erinnerungskultur an die alte Heimat lebendig gehalten, sondern auch eine erfolgreiche Integration in die neue Heimat gelebt“, sprach der Landrat die Vertriebenen und Spätaussiedler direkt an und bezeichnete sie als „Experten der Verständigungspolitik“: „Die damals Einheimischen und die damaligen Flüchtlinge sind zu einer Gemeinschaft geworden, mit dem Recht auf gemeinsame Heimat.“ Daraus seien Konsequenzen zu ziehen: „Das Gedenken an Flucht und Vertreibung ist nicht mehr reine Angelegenheit von Vertriebenen und ihren Angehörigen, sondern ein Gedenktag für alle Deutschen.“ Aus Dankbarkeit überreichte Gerhard Hosenberg an Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Reiner Breuer die silberne Ehrennadel des BdV. Der ungarische Trompeter Tamas Wippelhauser gestaltete den Gedenktag musikalisch, unter anderem mit der Hymne „Ich bete an die Macht der Liebe“ von Dimitri Bortniansky.