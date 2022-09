Werbekreis Neuss-Nordstadt : Mit Wir-Gefühl durch die Krise

Ralph Dymek sieht auch eine Rückbesinnung auf den Handel vor Ort als Lösungsansatz an. Foto: Georg Salzburg (salz)

Nordstadt Als Vorsitzender des Werbekreises Nordstadt vertritt Ralph Dymek über 70 Mitglieder aus den Bereichen Einzelhandel, Handwerk und Co. In Anbetracht der steigenden Energiepreise wächst die Sorge, aber auch der Zusammenhalt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansgeorg Marzinkowski

Die wirtschaftliche Krise macht auch vor der Furth nicht Halt. „Wir stöhnen wie alle anderen Geschäftsleute auch“, sagt Ralph Dymek (64), der Vorsitzende des Werbekreises Neuss-Nordstadt. Er vertritt in dieser Funktion über 70 Mitglieder, überwiegend aus den Bereichen Dienstleistung, Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk und Gesundheit. „Nach der Corona-Pandemie sind unsere Mitgliedsbetriebe durch die aktuelle Energiekrise erneut massivst betroffen, vor allem Handel und Gastronomie“, hält der Werbekreis-Vorsitzende fest und nennt ein Beispiel: Seit der Adventszeit 2005 verkauft der Werbekreis die mittlerweile berühmten „Further Sterne“ an Betriebe, aber auch Privatpersonen. 160 Leuchten sind bereits verteilt, aber in diesem Jahr kann der Nordstadtbetrieb, der die Sterne herstellt, im September noch keinen Preis nennen, den er im November nehmen muss.

Ralph Dymek sieht einen vorsichtigen Lösungsweg im veränderten Kundenverhalten: „Gerade in Krisenzeiten müssten sich Kunden wieder auf die Stärkung ihrer Betriebe vor Ort besinnen.“ Das entspreche im übrigen der Nordstadtwerbung, „wo Bürger und Geschäftsleute noch Stadtteil leben“. Seine Mitglieder sind es, die Vereine und gemeinnützige Institutionen vor Ort stützen. „Oder haben Sie schon einmal eine Werbung in der Festschrift zum Further Schützenfest von einem Online-Handelsgiganten gesehen?“, fragt Dymek eher rhetorisch.

Info Im Jahr 2003 reaktiviert Rückblick Seit der Werbekreis 2003 nach einigen Jahren des „Schlummerns“ von 24 Geschäftsleuten der Nordstadt reaktiviert wurde, sind viele gemeinsame Aktionen ins Leben gerufen worden. Gemeinsam Ein wichtiger Partner des Werbekreises ist der Initiativkreis Nordstadt.

Die Unterstützung betrifft auch Sportvereine bis hin zu den Kirchen. Ein prominentes Opfer der Energiekrise ist zum Beispiel das Logolino-Kinderland an der Römerstraße. Die Inhaberin hat den Vergleich zu 2021 gemacht: Der Gaspreis hat sich vervierfacht, die Stromkosten verzehnfacht. Selbst Frittierfett ist dreimal so teuer wie noch vor einem Jahr. „Wir können diesen enormen Kostenanstieg nicht an unsere Kunden weitergeben“, konstatierte sie zuletzt und hat das Kinderland nach der Sommerpause nicht wieder geöffnet. „Vorübergehend geschlossen“ heißt es da mit dem Wunsch „Bleibt gesund!“

Von weiteren Geschäftsaufgaben ist dem Werbekreis-Vorsitzenden derzeit nichts bekannt. „Viele müssen kämpfen, aber machen nicht zu“, resümiert er. Das beträfe die Geschäftsleute in der Innenstadt ebenso wie in der Neusser Nordstadt. Was kann der Werbekreis für seine Mitglieder tun? „Wir können nichts mehr anbieten, die Reserven sind durch Corona aufgebraucht“, antwortet Ralph Dymek. Im vergangenen Jahr hatte der Werbekreis auf die Mitgliedsbeiträge von 120 Euro pro Mitglied und Jahr verzichtet. Gleichwohl sollen alle Aktivitäten zur Mitgliederbetreuung unverändert fortgeführt werden. Das Motto des Werbekreises ist dabei „miteinander statt nebeneinander“. Der Vorsitzende hofft auch auf den Further Nikolausmarkt, auf dem der Werbekreis mit einem Stand vertreten ist.