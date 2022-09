In Jüchen, Korschenbroich und Rommerskirchen : Spielbus des Kreises kommt seit vier Jahrzehnten zu den Kindern

In Jüchen, Korschenbroich und Rommerskirchen

Otzenrath Im Jahr 1980 startete der erste Spielbus des Kreises. Heute hält er in Jüchen, Korschenbroich und Rommerskirchen. Das 40-jährige Bestehen wurde wegen der Pandemie erst jetzt in Otzenrath gefeiert.

„Diese drei Männer haben den selben Beruf“, sagte Clown Pibi Glix den Kindern am Freitag in dem kleinen Zirkuszelt auf dem Festplatz in Otzenrath. Er meinte die Bürgermeister aus Jüchen, Korschenbroich und Rommerskirchen, Harald Zillikens, Marc Venten und Martin Mertens. Die Kids lagen beim Berufe-Raten mit ihrem Tipp „Busfahrer“ ziemlich daneben. Aber die Busse spielten die Hauptrolle.