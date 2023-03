Forschungsvolontariat in Neuss Auf den Spuren von Anatol

Wer an Anatol denkt, dem kommen gleich seine Skulpturen in den Sinn: Seine Wächter zum Beispiel, die in verschiedenen Städten zu sehen sind, oder auch das „Parlament“, ein riesiger Stuhlkreis, den er 1991 auf der Museumsinsel Hombroich aufgestellt hat. Umso überraschter war Jana Crone, als sie in den Archiven auf Anatols frühe Arbeiten stieß: „Die hier stammen noch aus seiner Studienzeit“, sagt sie und deutet auf drei filigrane Zeichnungen, die verschiedene Menschen mit abstrakt gehaltener Anatomie zeigen – pastellfarbene Akzente runden das Werk ab.