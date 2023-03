Autohaus Timmermanns Der Chef, der einen Autohändler zur Marke machte

War Nettetal bisher der Mittelpunkt des familiären Lebens, so schlug das wirtschaftliche Herz des Familienunternehmens stets in Düsseldorf-Heerdt. Dort fing in einer Hinterhof-Werkstatt alles an, wo Vater Matthias mit einem ersten Opel-Vertrag die Basis legte, die 1973 in der Gründung von Autohaus Timmermanns GmbH an der Schleidener Straße in Heerdt mündete; 1975 wurde er BMW-Vertragshändler. Zur Expansion trugen der Aufbau eines Karosserie- und Lackierbetriebes sowie eines Verkaufshauses für Gebrauchtwagen nachhaltig bei. Die drei Niederlassungen wurden 1996 im Neubau des Autohauses an der Heerdter Landstraße verschmolzen; bis heute die Firmenzentrale von Timmermanns. Die Eröffnung der Häuser in Kaarst (1993) im Hüngert, Neuss (1999) an der Hammer Landstraße und in Nettetal (2010) mit der Übernahme des in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Autohauses Berten sind weitere Stationen der timmermannschen Erfolgsgeschichte, die nach dem Tod des Vaters (2000) und des Bruders Michael (2017) allein von Thomas Timmermanns geschrieben wird.