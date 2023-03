Kreispolizeibehörde nimmt 27-Jährige fest Polizei schnappt per Haftbefehl gesuchte Grevenbroicherin in der JVA

Die Fahnder der Kriminalwache fanden heraus, dass der Lebensgefährte der Grevenbroicherin derzeit eine Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt in Düsseldorf absitzt. Den Ermittlern fiel auf, dass sie ihren regelmäßig besuchte. Und so legten sie sich auf die Lauer und warteten ab - mit Erfolg. Am Donnerstagmittag ging die Flüchtige den Ermittlern gegen 12.30 in die Falle und konnte festgenommen werden. Die Handschellen klickten und die Frau wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt für Frauen gebracht.