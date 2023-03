Eifelverein Neuss Auf Karlheinz Irnich folgt ein Kollektiv im Vorsitz

Werbung für diesen Weg machte Manfred Rippinger, Geschäftsführer des Hauptvereins. Er reiste aus Düren an, um den 70 Teilnehmern der Jahreshauptversammlung zu versichern, dass es dieses Modell schon in einigen Ortsgruppen gibt – und dass es funktioniert. „Es gibt wohl auch anderswo das Problem, dass sich keiner vorne hinstellt und sagt: Ich mach das“, sagt Irnich. Er hat zwölf Jahre „gemacht“ und sich im Vorjahr zu einer einjährigen Verlängerung bereit erklärt, in der aber auch kein Nachfolger zu finden war. Das neue Vorstandskollektiv muss sich also nun anders organisieren und die Aufgabenverteilung unter sich klären. Das gehe überhaupt nur, weil man kein eingetragener Verein ist, sagt Irnich. Bei einem „e.V.“ hätte das Amtsgericht auf klarer Benennung eines Verantwortlichen bestanden.