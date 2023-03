Wirtschaft in Neuss Hütten-Aus bei Speira dominiert Wirtschaftsausschuss

Bei den rund 300 Mitarbeitern, die von dem Aus betroffen sein werden, handele es sich um gut ausgebildete Fachkräfte, die auch eine wichtige Basis für die Kaufkraft in der Region darstellten. Im schlimmsten Fall gingen sie „gut ausgebildet in die Arbeitslosigkeit“, so Langhard vor dem Ausschuss. So ginge Produktionsknowhow in einem Bereich verloren, in dem Speira bisher Weltmarktführer war. In diesem Zusammenhang wies Langhard im Ausschuss, in dem laut Büchler eine „ungeheuer konzentrierte Stimmung“ herrschte, auf einen besonders bitteren Aspekt hin. Primäraluminium werde in jedem Fall benötigt, wenn es nun woanders hergestellt und eingekauft wird, womöglich mit Schiffen, die mit Schweröl laufen, „schaden wir dem Klima und riskieren hier den sozialen Frieden.“