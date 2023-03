Ein Rückblick Heimatverein Hoisten feiert Jubiläum

Es war am Freitag, 13. März 1998 als sich acht Bürger trafen, um einen Heimatverein in Hoisten zu gründen, der in der Folge auf so großes Interesse stieß, dass er schon kurz darauf stolze 35 Mitglieder zählte. Ein Vereinsemblem wurde gestaltet und Anfang 1999 der Öffentlichkeit vorgestellt: Unter dem Schriftzug Hoisten sind zwei weiße Tonpfeifen zu sehen, drei Ähren und ein Besen. Damit nimmt es Bezug auf die früher im Neusser Süden ansässigen Pfeifenbäcker und Besenbinder – die sich zudem auf Straßenschildern im Ort wiederfinden– sowie die Bauernschaft, die auch heute noch vertreten ist und an die mit einem Bauerndenkmal an der Ecke Helpensteiner Kirchweg/Hochstadenstraße mit einem Denkmal in Form eines Pflugs erinnert wird. Das war eine der ersten Maßnahmen, die der damals noch junge Verein umsetzte. Es folgte der Ständebaum, der mit Spendengeldern und aus Eigenleistung finanziert wurde, und verkehrsgünstig auf einer Grünfläche an der Bushaltestelle „Hoisten Schleife“ steht. Der Fuß- und Radweg, der heute in Verlängerung der Welderstraße in Richtung des neuen Friedhofs und der Sportanlagen führt, geht auf das Beharren des Vereins zurück und war einer der Gründe für die Gründung. Die Baumaßnahme konnte 2001 abgeschlossen werden.