Weihnachtsschmaus international So kulinarisch isst Neuss an Heiligabend

An Heiligabend darf vor allem eins nicht fehlen: gutes Essen. Zu den Klassikern in deutschen Haushalten zählen nach wie vor Würstchen mit Kartoffelsalat. Doch ein Blick in die Neusser Straßen verrät: Die Quirinusstadt hat kulinarisch noch einiges mehr zu bieten. Wir haben uns umgehört und gefragt, welche internationalen Spezialitäten an Weihnachten serviert werden.