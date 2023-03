Theater am Schlachthof Neuss Wenn die Mindestgagen kommen, braucht das TaS Geld

Im Moment steht sie allein an der Spitze. Britta Franken ist die kaufmännische Geschäftsführerin des Theaters am Schlachthof (TaS), agiert ohne ihren, noch auf dem Papier bis zum Sommer stehenden Markus Andrae als „Künstlerischem Leiter“ des Hauses – auch weil die Saison bis zum Ende der Spielzeit noch von Andrae durchgeplant wurde. „Wir haben keine Eile“, sagt sie, „und überlegen gerade, wie wir die Arbeit verteilen, sprechen mit allen am Theater Beschäftigten, treffen uns im Trägerverein ‚Eigen-Art‘ und schauen mal...“ Dass die Stelle an sich wieder besetzt wird, ist für sie keine Frage, schließlich habe auch Andrae ständig und viel am TaS gearbeitet, sagt sie. Aber ob es einen neuen Künstlerischen Leiter gibt – das weiß sie nicht.