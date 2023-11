„Das Gegenteil ist der Fall“ Chefin von Schloss Moyland weist Vorwürfe von Ron Manheim deutlich zurück

Mähmann Wir haben im Think Tank zum Forschungsvolontariat besprochen, dass Angela Steffen in einem öffentlichen Forum, zu dem auch alle Autoren eingeladen sind, ihre Ergebnisse vorstellen wird und auch die eingeladenen Autoren ihre eigenen Ergebnisse in die Diskussion einbringen können. Natürlich auch Ron Manheim, wie alle anderen auch, er ist ja nicht der einzige, der zu diesem Thema geforscht hat. Wir haben es hier mit verschiedenen Forschungsansätzen mit verschiedenen Ergebnissen zu tun, die Frau Steffen auswerten wird. Das Forum wird gegen Ende des Forschungsvolontariats stattfinden.