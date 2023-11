Volontariat zu Beuys in der Nazi-Zeit Die Freiheit der Forschung – Ron Manheim kritisiert das Museum Schloss Moyland

Wovor hat die Museumsleitung eigentlich Angst? Der Bericht der RP erwähnt die Gründe klar und deutlich. Die Direktorin hat nämlich schon vorgegeben, in welche Richtung sich das Ergebnis der Forschung zu bewegen hat! Es geht um das Zeichnungen-Konvolut zum Thema Auschwitz in der Sammlung des Museums. „Man sieht“, so jetzt schon Frau Steffen, „dass sich Beuys hier sehr intensiv mit dem Thema des Holocaust befasst hat.“ Hat sie das erforscht? Nein, das hat sie nicht. Es ist die Meinung von Frau Dr. Mählmann, die diese These schon lange vertritt, ohne diese kritisch hinterfragt zu haben. Darum wäre ein Gespräch mit mir so gefährlich für das Projekt, das zu einer neuen Präsentation dieser Zeichnungen führen soll.