Künstler der Museumsinsel Hombroich in Neuss Schenkung zeigt Frühphase von Erwin Heerich

Führungen Das Team der Stiftung Museumsinsel Hombroich bietet auch Führungen durch das Archiv an. Im kommenden Jahr werden auf der Website öffentliche Termine bekannt gegeben, bei Interesse bietet das Archiv auch Führungen auf Anfrage an. Kontakt per E-Mail an archiv@inselhombroich.de.

Erwin Heerich ist einer der bekanntesten deutschen Bildhauer und war Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie. Sein Name ist untrennbar mit der Museumsinsel Hombroich in Neuss verbunden: Dort schuf er seine begehbaren Skulpturen.

Über den Sammler Reinhard Onnasch (1939-2021) hat in Berlin als Bauträger und Galerist gearbeitet. Seit 1970 sammelte er amerikanische und europäische Kunst.