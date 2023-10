Besuch im Rheinischen Revier Gartenbau-Gesellschaft informiert sich über Strukturwandel

Die Bodensee-Insel Mainau ist üblicherweise der Ort für die Jahrestagung der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft, die sich als Impulsgeber und Koordinator zur Förderung der Naturerziehung und Gartenkultur sieht. Diesmal aber ging es nach Schloss Dyck, auf Einladung der Schloss-Stiftung. Dort informierten sich die Mitglieder der Gesellschaft über den Strukturwandel im Rheinischen Revier. Für die Zukunft nach dem Braunkohleausstieg seien Klimaneutralität im Bauen, Artenvielfalt in der Natur und der Ausbau erneuerbarer Energien wesentliche Aspekte, erklärte Bürgermeister Harald Zillikens. Jens Spanjer, Vorstand der Stiftung Schloss Dyck, erläuterte die Pläne, Schloss und Park klimaneutral zu betreiben. Wolfgang Kremers, Leiter des Gymnasiums in Neuss-Norf, zeigte auf, wie nachhaltige Bildung und ökologische Erfahrungen Teil von Schule sind – etwa im Schulgarten oder bei der Honiggewinnung in Kooperation mit Imkern. Am Tag zuvor hatte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke die Mitglieder mit Werner Küsters im Gartenhof Küsters in Neuss-Rosellen begrüßt.