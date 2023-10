Ab 5. November in Neuss Neues Werk im Wachhaus der Raketenstation

Zum letzten Mal war am Wochenende das Werk von Nura Afnan-Samandari „The gate comes to the fore“ im Wachhaus am Eingang der Raketenstation zu sehen. Dass sie ihre Arbeit dort zeigen konnte, ist einer Kooperation der Stiftung Insel Hombroich mit der Kunstakademie Düsseldorf zu verdanken. In deren Rahmen sind Studierende der Akademie alle zwei Monate eingeladen, eine Arbeit im Wachhaus der Raketenstation Hombroich zu realisieren. Im Frühjahr ist das neue Kunstprojekt gestartet.