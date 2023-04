Oktav in Neuss Die Neusser und ihre Nähe zum heiligen Quirinus

Mit der Quirinus-Oktav wollte der Vorgänger von Andreas Süß, der heutige Kölner Generalvikar Guido Assmann, an die lange Neusser Wallfahrtstradition anknüpfen. Vor allem im Mittelalter strömten die Pilger an den Quirinus-Schrein, dessen Gebeine der Legende nach 1050 von der Abtissin Gepa nach Neuss gebracht wurden. Die 14. Quirinus-Oktav der Neuzeit steht unter dem Leitwort „Ihr seid das Licht der Welt!“. Neun Tage versuchen die Organisatoren möglichst viele Altersgruppen anzusprechen. Erstmals besuchen alle zwölf katholischen Neusser Kita‘s (25. April) den Schrein, erstmals gibt‘s am 30. April um 14 Uhr eine Messe für junge Familien, in der Mädchen und Jungen der Görres-Schule Szenen der Quirinus-Legende zeigen. Junge Leute werden zur Eröffnung der Quirinus-Oktav am Samstag (22.) Passanten zum Besuch der Quirinuskirche einladen, wo Gebet, Gesang und Gespräch möglich ist. An junge Leute wendet sich auch die „Messe for You(th)“ am Sonntag (23.). Das Besondere: Sie wird in der Krypta der Münsterkirche gehalten. 18 Uhr. Neben den Kita‘s pilgern auch die Neusser Kolping-Familien gemeinsam mit dem Edith-Stein-Forum, die Frauengemeinschaften und die Neusser Schützenlust, die den heiligen Quirinus in ihrem Korpswappen führt. Erstmals beteiligen sich auch Bürgergesellschaft und die St. Quirinus‘ Schötzejeselle. Am Dienstag (25.) führt der Weg zu den Vier Rheinischen Marschälle, denen auf Neusser Stadtgebiet jeweils ein Gotteshaus geweiht ist. Los geht es um 11 Uhr in Schlicherum (St. Antonius-Kapelle), über Selikum (St. Cornelis-Kapelle) und Reuschenberg (St. Hubertus-Kirche). Das Ziel ist die Kirche St. Quirin, wo um 18 Uhr die Pilgermesse beginnt, zu der erstmals unter der Führung von Pfarrer Ulrich Eßer auch eine Gruppe Wallfahrer aus Kaarst erwartet wird.