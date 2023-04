Handwerker feiert Jubiläum in Neuss Michael Bernd seit 25 Jahren Unternehmer

Mit eigenen Kollektionen und Fotoshootings sind Michael Bernd, seine Frau Petra und sein jetzt 17-köpfiges Team, von dem einige Mitarbeiter von der ersten Stunde an dabei sind, stets am Puls der Zeit und bietet seinen Kunden Trend- und zeitgeistorientierte Haarschnitte an. In seiner Freizeit spielt er gerne Keyboard und steht mit der Krautrock-Band „Zweistein“ seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne. Fragt man Bernd nach seinen Plänen sagt er: „Höre, staune, gute Laune“. Und die ist spürbar in seinem Salon. „In der schnelllebigen Zeit, wo kaum noch jemand mal in Ruhe zuhören kann, ist so eine Auszeit beim Frisör doch eine gute Gelegenheit, einmal über die Sachen zu reden, die einen beschäftigen.“