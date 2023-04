An Grünanlange bei Daimlerstraße Vier Maskierte überfallen 25-Jährigen in Neuss

Eigentlich war der 25-jährige Neusser Montagnacht, 18. April, mit einem Freund verabredet. Als er dann aber gegen 22.50 an der Grünanlage in Neuss ankam, traf er nicht auf seinen Freund, sondern auf vier maskierte Männer. Die Unbekannten rissen den jungen Mann zu Boden und raubten ihm seine Umhängetasche. Da sich sein Handy in dieser Tasche befand, konnte das Opfer die Polizei erst von zu Hause aus alarmieren.