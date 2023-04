Neusser Reaktionen auf Abiprüfungs-Panne „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Völlig unproblematisch stellte sich die Lage allerdings an der Janusz-Korczak-Gesamtschule dar. „Wir haben es um Punkt 12 Uhr versucht und konnten alles herunterladen“, sagt Leiter Achim Fischer. Danach habe er bereits einen gedanklichen Haken hinter die Angelegenheit gemacht – bis im Laufe des Tages immer mehr Meldungen über die Download-Probleme aufploppten. In seiner Funktion als Sprecher der Gesamtschulen in NRW habe Fischer am Abend sogar einen Anruf von Schulministerin Dorothee Feller erhalten. Dafür gibt es Lob vom Pädagogen. „Das kennen wir so sonst nicht. Vor allem während der Corona-Pandemie haben wir sonst alles aus der Presse erfahren.“