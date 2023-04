Neusser Alpenpark Skifahren geht jetzt auch klimaneutral

Die Sonne knallt auf die hügelige Fotovoltaik-Landschaft und die Liveanzeige meldet zeitweise 830.000 Kilowattstunden an eingefahrener Sonnenenergie. Der Neusser Alpenpark hat die erste Teilfläche seines mehr als 30.000 Quadratmeter großen Fotovoltaikparks in Betrieb genommen. „Am Anfang war das Ziel, die Skihalle klimaneutral zu machen, das haben wir längst erreicht“, sagt August Pollen, Geschäftsführender Gesellschafter des Neusser Alpenparks. „Inzwischen können wir die gesamte Anlage klimaneutral betreiben“ – Skifahren und Aprés-Ski mit gutem Klima-Gewissen. Bürgermeister Reiner Breuer sieht in dem Unternehmen ein gutes Vorbild, schließlich habe sich Neuss insgesamt auf die Fahne geschrieben, bis 2035 klimaneutral zu sein. „Wir haben die Klimaneutralität des Alpenparks von Anfang an unterstützt und für einen schnellen Genehmigungsprozess gesorgt“, so Breuer. Er erinnert auch daran, dass der Bau Skihalle hoch umstritten war, vor allem wegen des hohen Energieverbrauchs. „Diese Kritik ist mit der Klimaneutralität der Anlage endgültig vom Tisch.“ Auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke lobt die Energiestrategie des Unternehmens als Pilotprojekt, das „neue ökologische und ökonomische Standards für die Tourismuswirtschaft in Nordrhein-Westfalen setzt. Das ist gut für die Menschen und strahlt weit über die Region hinaus.“