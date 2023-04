Bahn saniert im „Gleisdreieck“ Neuss Teilerfolg beim Lärmschutz entlang der Bahn für die südliche Furth

Als die Deutsche Bahn AG in den Jahren 2009 bis 2013 entlang bestehender Strecken den Lärm regelrecht „einmauerte“, wurden in Neuss 13 Lärmschutzanlagen mit einer Gesamtlänge von 7,5 Kilometern Länge errichtet. Auf der „Innenstadtseite“ der Bahnstrecken – also entlang der Gielen- aber auch der Stephanstraße – wurde in Lärmschutz investiert, die nördliche Seite wurde ausgespart. Weil gleich mehrere Bahnlinien den Hauptbahnhof über diese Strecke anfahren, verursache das eine, so Thiel, „langanhaltende Lärmbelastung für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort“. Zum Beispiel die Anwohner der Jägerstraße, der Kurze Straße oder der Katharina-Braekeler-Straße.