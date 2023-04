Mobilitätswende in Neuss Stadt zahlt Beschäftigten Zuschuss zum Deutschland-Ticket

Die Stadt unterstützt alle Mitarbeiter, die künftig häufiger mit Bus und Bahn fahren wollen. Für Auszubildende übernimmt die Stadtkasse die Kosten für das so genannte Deutschland-Ticket künftig in voller Höhe, für alle anderen Mitarbeiter zahlt sie einen Zuschuss und halbiert so den monatlich zu zahlenden Betrag von 49 auf 24,50 Euro. Und damit das schon mit dem Start des Deutschland-Tickets am 1. Mai funktionieren kann, hat Bürgermeister Reiner Breuer in dieser Sache einen Dringlichkeitsentscheid unterzeichnet, der von der CDU-Stadtverordneten Natalie Goldkamp gegengezeichnet wurde.