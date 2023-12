Nach Tod eines Obdachlosen in Neuss „An Hilfsangeboten mangelt es nicht“

Das Schicksal des obdachlosen Mannes, der vor rund einer Woche in seinem Nachtlager am Konvent sein Leben verlor, hat viele Bürger bewegt – und auch die Frage aufgeworfen, ob Vorfälle dieser Art verhindert werden können. Der Mann, so teilte die Polizei mit, erlag seinen diversen Vorerkrankungen, soll in den Tagen vor seinem Tod lautstark geröchelt haben, wie Geschäftsinhaber vor Ort im Gespräch mit unserer Redaktion angaben.