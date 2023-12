Krippe in St. Andreas in Korschenbroich Der Stall ist bereitet für die Heilige Nacht

Noch ist die Krippe in der Pfarrkirche St. Andreas leer. Doch der Stall ist vorbereitet für die Heilige Nacht. „Ich halte es gerne so, dass auf Heiligabend das jüngste Kind unter den Messdienern das Jesuskind in die Kirche tragen darf. Wir ziehen zur Krippe und legen es hinein. Es ist noch die Situation des Wartens, das sich in der Heiligen Nacht erfüllt“, sagt Pfarrer Marc Zimmermann.