Stadtfest mit Verkaufsständen, Gastro und mehr Händler laden zu „Neuss blüht auf“ ein

Am Samstag, den 6. Mai haben alle Geschäfte in der Innenstadt zur gewohnten Zeit geöffnet. Zum Fest wird die City wieder bunt geschmückt. Der Blumenschmuck kommt von der Zukunftsinitiative Neuss: Sie dekoriert die Stadt mit Blumenampeln an den Laternen und bunten Fähnchen in den Standvasen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: In der bunt geschmückten City erwartet die Gäste ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken. An zahlreichen Verkaufsständen zwischen Hamtorwall und Zollstraße unter anderem Schmuck, Pflanzen und Dekoartikel erstanden werden. Und auch für die kleinen Gäste gibt es ein buntes Programm: Sie dürfen sich zum Beispiel auf Karussells, Kinderschminken und weitere Attraktionen freuen. Der Eintritt ist frei.