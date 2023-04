„Toter Punkt“ in Neuss befürchtet Wachsende Sorge im Galeria-Umfeld

Die knallgelben Plakate, die mit roten Prozent-Zeichen auf den Räumungsverkauf hinweisen, sind nicht zu übersehen. Es sind die Vorboten des nächsten Abgangs im Einzelhandels-Segment, den die Neusser Innenstadt verkraften muss. Noch ist das Aus des Geschäftes „Der Stoff“ am Konvent nicht genau terminiert – „wir werden aber definitiv schließen“, kündigt Geschäftsführer Klemens Niehoff an. Der Zeitpunkt hänge von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem vom Verlauf des Abverkaufs und vom vorhandenen Personal. Mehr als 40 Filialen hat „Der Stoff“, in dem unter anderem Nähzubehör gekauft werden kann, insgesamt deutschlandweit. Dass – neben weiteren Schließungen in Emmerich und Velbert – auch die Schaufenster in Neuss bald dunkel werden sollen, liegt laut Niehoff vor allem an den Entwicklungen im großen Haus gegenüber. „Die Lage ist sehr bescheiden, sobald die Galeria schließt, wird der Bereich zu einem toten Punkt“, sagt der Geschäftsführer. Auch in anderen Städten sorge der Abgang des Warenhauses (in Neuss ist Ende Juni Schluss) für ähnliche Problem-Lagen.