Gastronomie in Neuss McDonald’s-Nachfolger offenbar gefunden

Christoph-Napp Saarbourg, Vorsitzender der Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN), sieht die zunehmend hohe Frequenz von Fast-Food-Anbietern in der Neusser Innenstadt – grundsätzlich gehe der Trend zu Produkten des täglichen Bedarfs – zwar mit gemischten Gefühlen, „aber alles ist besser als ein Leerstand“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Den wird es auch künftig in einer früheren Optiker-Filiale auf dem Markt nicht mehr geben. Bereits seit Monaten sind dort die schrill-roten Aufkleber von „Food Brother“ zu sehen“, auf denen ganz selbstbewusst mit den „besten Burgern in der Stadt“ geworben wird. Eigentlich – so war es damals kommuniziert worden – wollten die Verantwortlichen bereits am 1. März dieses Jahres an den Start gegangen sein, die Vorbereitungen in dem kleinen Ladenlokal mit 60 Quadratmeter Gesamtfläche (14 Sitzplätze soll es geben) liefen bereits auf Hochtouren. „Komplikationen bei der Küchenplanug haben aber eine Verzögerung verursacht“, sagt Sprecher Amir Mansour. Nun wurde ein neuer Zeitplan erstellt: Wenn alles glatt läuft, soll noch in diesem Jahr eröffnet werden, „spätestens im Januar kommenden Jahres“, kündigt Mansour an. Bei der Ausgestaltung der Räumlichkeiten befinde man sich auf der Zielgerade.