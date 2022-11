Handel in Neuss Rheinpark-Center schränkt Beleuchtungs-Zeiten ein

(jasi) Wer in diesen Tagen für eine Einkaufstour durch das Rheinpark-Center flaniert, könnte denken, es herrscht Normalzustand. Denn mit Blick auf die weihnachtlichen Dekorationen gehen die Verantwortlichen den selben Weg wie in den Jahren zuvor. Mit Girlanden, Bäumen und Deckenschmuck und mehr. Bei den Leucht-Elementen – so betont Center-Manager Marvin Schaber – handele es sich um stromsparende LED-Lichter.