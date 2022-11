Leckereien aus Neuss Instagram-Stars zum Anbeißen

Die Konditormeisterin Viktoria Sinzel, die in Neuss-Grimlinghausen die Patisserie „Viktörtchen“ führt, hat selbst schon einmal die Erfahrung mit dem Instagram-Effekt gemacht: Einmal habe eine bekannte Influencerin bei ihr eine Torte mit getrockneten Blumen bestellt. Nachdem sie das Werk gepostet hatte, habe auch der Instagram-Account „Viktörtchen“ ungewöhnlich viele neue Follower bekommen: „Man merkt dadurch welche Reichweite so etwas bekommen kann“, sagt Viktoria Sinzel. Auch entstehen manche Trends online: So merke sie, dass einige Kunden für eine Auftragstorte ein Beispielbild aus Instagram mitbringen. „Zum Beispiel wird aktuell häufiger nach Naked Cakes gefragt, wo früher der Trend bei eingedeckten Marzipantorten lag.“