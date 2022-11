Frauenfrage und „Beitragsverdoppelung“ Neuer Termin für Versammlung der Neusser Schützen

Der Neusser Bürger-Schützen-Verein hat einen neuen Termin für die Mitgliederversammlung festgesetzt: Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr. Das gab das Komitee am Donnerstag bekannt, nachdem zuvor die Korpsführer per Mail informiert worden waren. Die Tagesordnung ist dieselbe wie am vergangenen Freitag, als vor allem die Themen Beitragsverdoppelung und die Mitgliedschaft von Frauen mehr Schützen mobilisiert hatten, als das S-Forum der Sparkasse fassen konnte. Deshalb tagen die Schützen nun in der Stadthalle.