Einsatz für die Lesebegeisterung Was der Förderverein der Stadtbibliothek Neuss leistet

„Eine Herzensangelegenheit von uns ist es, Kinder und Jugendliche für das Lesen zu begeistern“, sagt Swertz. So richtet der Verein die Lesewettbewerbe für Grundschulen aus und bietet das Lesen mit Hund für Kinder an. Andere Aktionen wie die kulinarische Lesungen richten sich an Erwachsene. „Wir unterstützen aber auch Reihen der Bibliothek wie ,Neuss liest’“.