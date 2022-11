Evangelische Kirche in Neuss Wie Kinder Beten lernen

Als Partner für ihr Buchprojekt konnte Ludwig, die seit 1997 in Neuss wirkt, die frei schaffende Malerin Heidelies Sievering (74) gewinnen, die bereits drei Bücher illustriert hat. Ihre Bilder sollen vor allem Eltern helfen, mit den Kindern eigene Gedanken zu entwickeln, eigene Worte zu finden – und zu erkunden, was sie auf dem Herzen haben. Weil in vielen Familien nicht mehr gebetet wird, wissen viele auch nicht mehr, was es mit den kirchlichen Hochfesten auf sich hat. Was wichtig ist an Ostern, Weihnachten oder Advent wird so auch vermittelt. Und das Staunen darüber: „Es ist ja auch toll, dass du das hingekriegt hast“, heißt es im Gebet für Ostern. Und das dürfen durchaus auch Erwachsene so sagen und sehen.