Prominenter Gast im Nelly-Sachs-Gymnasium Russlandkorrespondent erzählt Neusser Schülern von seinem Alltag

Mucksmäuschenstill war es im Forum des Nelly-Sachs-Gymnasiums, als der ehemalige Moskau-Korrespondent der ARD, Udo Lielischkies (68), die Lesung zu seinem Buch „Im Schatten des Kreml“ begann. Was als informativer Abend des Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaft Neuss-Pskow geplant war, entwickelte sich für die etwa 100 anwesenden Lehrer, Eltern und Schüler zu einer zweieinhalbstündigen emotionalen Achterbahnfahrt. Untermalt wurden Lielischkies Worte durch kurze Videos, die auf der großen Leinwand der Bühne gezeigt wurden und die Anwesenden in die Arbeitswelt des Korrespondenten im Krieg versetzten. Durch gekonnte Rhetorik gelang es Lielischkies, die Balance zwischen Ernst und Humor zu halten und so das Publikum über den ganzen Abend zu fesseln. Dies wurde in der anschließenden Diskussionsrunde besonders deutlich, als die Zuhörer Fragen zu Wladimir Putin und dem Ukraine-Krieg stellten. Nach der Lesung gab es noch im Eingangsbereich bei gelöster Stimmung und Getränken die Möglichkeit, sein neuerworbenes oder mitgebrachtes Buch vom Autor signieren zu lassen und sich auszutauschen.