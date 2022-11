Kurioser Einsatz in Kleve Mit zwei Promille durch den Drive-In-Schalter – Mitarbeiter rufen Polizei

Mitarbeiter eines Fast-Food-Restaurants in Kleve haben am Mittwoch möglicherweise Schlimmeres verhindert: Die Angestellten der McDonald’s-Filiale an der Van-den-Bergh-Straße hatten sich bei der Polizei-Leitstelle gemeldet. Ihnen war ein Kunde am Drive-In-Schalter aufgefallen, der offenbar betrunken am Steuer seines Wagens saß. Die Beamten konnten den 28-Jährigen aus Emmerich noch auf dem Parkplatz des Schnellimbisses anhalten.