Stadtgarten in Neuss Polizei setzt Drogendealer unter Druck

Vor wenigen Wochen hatte die Polizei mitgeteilt, aufgrund der anhaltenden Beschwerdelage von Spaziergängern und Anwohnern die Präsenz rund um die Stadthalle zu erhöhen. Immer wieder werden in dem Bereich offener Drogenkonsums und -handel beobachtet. Dass die Polizei ihr Wort gehalten hat, beweist eine jetzt veröffentlichte Bilanz, aus der hervorgeht: In dieser Woche wurden die Daumenschrauben bei den Dealern noch einmal kräftig angezogen – am Ende klickten auch die Handschellen.