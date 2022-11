Arbeitssuche in Neuss : Jobbörse unterstützt Menschen aus der Ukraine

Arbeitssuche in Neuss

Die Ukrainerinnen Iryne Kulahina, Kristina Diachenko und Katarina Rud hoffen, auf der Jobbörse in Neuss eine Arbeit zu finden. Foto: Wolfgang Walter

Neuss Manche Besucher sprechen Deutsch, andere Englisch, ihr Ziel allerdings ist gleich: Alle wollen unbedingt einen Arbeitsplatz finden.

Schon kurz vor Beginn der Veranstaltung um 9 Uhr war spürbar, dass es eine besondere Jobbörse ist: Vor dem Hintereingang des Gare du Neuss redete eine Gruppe von Frauen Ukrainisch, ein Mitarbeiter verwies auf den Haupteingang. Innen füllte sich der Raum: An den rund 35 Ständen von Arbeitgebern sowie karitativen Organisationen verteilten sich die Besucher, um ins Gespräch zu kommen und neben Flyern auch Kekse und Kugelschreiber mitzunehmen.

Zu den hörbar vielen ukrainischen Besuchern zählten Iryne Kulahina, Kristina Diachenko und Katarina Rud. Sie sind alle im März nach Deutschland gekommen, leben aktuell in Meerbusch und brachten unterschiedliche Biografien und Jobwünsche mit: Kulahina hoffte auf ein Angebot für Sänger, Diachenko auf eine Arbeit im Friseursalon und Rud auf eine Stelle im medizinischen Bereich. In ihrem Deutschkurs an der Volkshochschule Meerbusch haben sie bereits etwas Deutsch gelernt, auf der Jobbörse erhielten sie Unterstützung von einer Dolmetscherin.