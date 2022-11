Neun Monate nach Sprengung : Deutsche Bank reaktiviert SB-Filiale in Reuschenberg

Deutsche Bank reaktiviert SB-Filiale in Reuschenberg

Bank nimmt Standort Reuschenberg wieder in Betrieb. Foto: Deutsche Bank

Reuschenberg Nach der versuchten Sprengung, bei der erheblicher Sachschaden entstand, steht die SB-Filiale der Deutschen Bank an der Bergheimer Straße ab dem 18. November wieder zur Verfügung.

Neun Monate nach dem großen Knall ist die Deutsche Bank zurück in der Gartenvorstadt. Ab Freitag (18.) steht die SB-Filiale im Ladenzentrum Bergheimer Straße, in der Anfang Februar Räuber einen Geldautomaten zu sprengen versucht hatten, wieder zur Verfügung. Er persönlich habe sich dafür stark gemacht, sagt Filialleiter Thomas Schiefer, der auch für diese Nebenstelle Verantwortung trägt. Denn sonst müssten auch die Kunden aus dem Neusser Süden den Weg zur Filiale Niederstraße auf sich nehmen.

Geldautomat in Neuss gesprengt

An der Bergheimer Straße

An der Bergheimer Straße : Geldautomat in Neuss gesprengt

Der Wiedereröffnung am alten Standort hatte auch der Hausbesitzer zugestimmt, der direkt über der SB-Filiale wohnt. Nach anfänglicher Skepsis, wie Schiefer zugibt. Denn mit dem Sprengstoff – einem TNT-Gemisch, das nach Schiefers Wissen zuletzt auch bei Automatensprengungen in Hoisten und Weckhoven verwendet wurde – konnte zwar nicht der Automat geknackt werden. Gleichwohl entstand am Gebäude selbst erheblicher Sachschaden. Um den zu sanieren, habe alleine die Bank einen sechsstelligen Betrag investieren müssen.