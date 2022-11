Manfred Weber beim „Neusser Stadtgespräch“ : Ein Appell für das gemeinsame Europa

Neuss Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung gastierte der Europaabgeordnete Manfred Weber im Gare du Neuss und ordnete die Weltlage ein.

Und er war Schirmherr der Veranstaltung im alten Bahnhof. Worauf er aufmerksam machte: „Wenn‘s drauf ankommt, schafft man es bei der EU, zusammenzuhalten.“ Das habe zuletzt der „Kriegsverbrecher Putin“ unterschätzt. Gröhe kritisierte zugleich, dass in Paris und Rom antieuropäische Parteien erfolgreich sind, und er beklagte eine zunehmend antideutsche Grundstimmung. Die Frage sei, wie Skeptiker erreicht und überzeugt werden können. Manfred Weber, der aus beruflichen Gründen viel unterwegs ist, räumte ein, zum ersten Mal in der Quirinusstadt zu sein. Den Gare du Neuss bezeichnete er als „coole Location“.

So war die „FuckUp-Night“ in Neuss

So war die „FuckUp-Night“ in Neuss : Warum Scheitern eine Chance sein kann

Zunächst nahm er Putin ins Visier: „Er wünscht sich eine Eurasische Union und hat die Zeit, die geprägt war von Corona und Regierungswechseln genutzt, um die Ukraine zu überfallen.“ Die Ukraine habe die volle Solidarität Europas verdient. Die Deutschen trügen in diesem Zusammenhang eine besondere Verantwortun: „Wenn die Ukraine gefallen wäre, hätte dies auch an der zunächst fehlenden deutschen Unterstützung gelegen.“ Deutschland sei nicht in vollem Maße seiner Verantwortung gerecht geworden. Was Weber ebenfalls kritisierte: Dass die Europäer das Gas nicht gemeinsam eingekauft haben. Und man müsse sich Gedanken machen, wie die Schulden abgetragen werden können, die sich während der Pandemie angehäuft haben. Das Einstimmigkeitsprinzip ist ihm ein Dorn im Auge: „Wenn es uns nicht gelingt, per Mehrheit abzustimmen, wird Europa ein blockierter Riese sein“, gab Weber zu bedenken. Applaus gab es, als er erklärte, man solle überlegen, „ob wir es künftig ohne die Ungarn machen“.