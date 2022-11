Nach russischem Abzug : Ukrainischer Präsident Selenskyj besucht befreite Stadt Cherson

Juschne Nach dem Abzug russischer Truppen aus der Stadt, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Cherson besucht. Er gratulierte den Soldaten, warnte aber auch vor Minen.

Tage nach dem Abzug der russischen Truppen aus Cherson hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Regionalhauptstadt in der Südukraine besucht. Der russische Rückzug aus Cherson sei der Anfang vom Ende des Krieges, sagte Selenskyj am Montag. Er grüßte auf den Straßen Soldaten, verteilte Orden und posierte für Fotos mit den Truppen. Kremlsprecher Dmitri Peskow wollte den Besuch nicht kommentieren, sondern sagte lediglich: „Sie wissen, dass es sich um das Gebiet der Russischen Föderation handelt.“

Videoaufnahmen zeigten, wie der Präsident Einwohnern zuwinkte, die von einem Fenster aus „Ruhm für die Ukraine !“ riefen. Aus Selenskyjs Gruppe aus Soldaten und weiteren Begleitpersonen erscholl die Antwort „Ruhm den Helden!“. Selenskyj tauchte bereits in anderen Frontgebieten unerwartet auf, um die Soldaten zu unterstützen und ihnen zu ihren Erfolgen im Gefecht zu gratulieren.

Die Befreiung von Cherson nach einer zermürbenden Offensive, die die russischen Truppen zum Rückzug aus der Stadt zwang, ist einer der bisher größten Erfolge der Ukraine seit dem Beginn des russischen Angriffs. Nach dem Ende der achtmonatigen Besatzung in Cherson feierten Bewohner tagelang auf den Straßen. Gleichzeitig fehlen in der Stadt Lebensmittel und Medikamente, die Menschen müssen ohne Strom und fließendes Wasser überleben. Das russische Militär kontrolliert weiterhin rund 70 Prozent der Region Cherson am linken Ufer des Dnipros.