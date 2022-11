Kammerakademie in Neuss : Streicherfarben in Reinkultur

Neuss Ganz offensichtlich hat die Deutsche Kammerakademie Neuss (DKN) den richtigen Zeitpunkt für ihre Konzerte im Zeughaus gefunden, denn auch das 2. Abokonzert war richtig gut besucht. „Streicherfarben“ hatte Isabelle van Keulen versprochen, und drei Werke voll funkelnder Magie lösten dieses Versprechen ein.

Ganz offensichtlich hat die Deutsche Kammerakademie Neuss (DKN) den richtigen Zeitpunkt für ihre Konzerte im Zeughaus gefunden, denn auch das 2. Abokonzert war richtig gut besucht. Konzertbeginn ist seit einer Weile um 18.00 Uhr, und Tatort-Fans kommen so pünktlich nach Hause. Am Sonntagabend schauten Alexander Thiel und Karl-Friedrich Börne aber in die Röhre, denn was die DKN bot, war allemal spannender als der Münsteraner Tatort.