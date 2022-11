Virologe kritisiert Gesundheitsminister : Hendrik Streeck zu Gast in Neuss

Hendrik Streeck zu Gast in Neuss

Neuss Der medienbekannte Virologe sprach in einer Talkrunde bei Janssen-Cilag auch über die Rollenkonflikte zwischen Wissenschaft und Politik.

Virologe Hendrik Streeck saß am Montagnachmittag nicht bei Markus Lanz, sondern bei Janssen-Cilag. Das Pharmaunternehmen mit Sitz in Rosellen hatte ihn zur Talkrunde eingeladen. Thema: die Rollenkonflikte von Wissenschaftlern und Politikern in der Corona-Pandemie. 41 Zuschauer verfolgten zwischenzeitlich den Livestream auf Youtube.