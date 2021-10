Europa-Zentrale in Neuss : 3M setzt auf Erneuerbare Energien

In Neuss zu Hause: Das Multitechnologieunternehmen 3M hat seine Zentrale für die Region Zentraleuropa in der Quirinus-Stadt. Foto: Melanie Zanin

Neuss Das Multitechnologieunternehmen hat einen Award für seine Klimaziele erhalten. 3M Deutschland – in Neuss befindet sich die Zentrale für die Region Zentraleuropa – ist Vorreiter bei den globalen Klimazielen des US-amerikanischen Multitechnologieunternehmens.

Bis 2050 will 3M weltweit in seinen Betrieben zu 100 Prozent Strom aus Erneuerbaren Energien beziehen. Die Halbzeitmarke liegt bei 50 Prozent bis zum Jahr 2025 und wird voraussichtlich bereits dieses Jahr erreicht.

3M in Deutschland übertrifft die Ziele bereits. In Deutschland hat das Unternehmen das Zwischenziel bereits Anfang des Jahres erreicht. Seitdem versorgt das Unternehmen seine Standorte zu 75 Prozent mit Strom aus Erneuerbaren Energien. Im Kern führten drei Maßnahmen zu diesem Erfolg: 3M reduziert den Verbrauch in Deutschland, in dem es die Energieeffizienz steigert, das Unternehmen setzt auf Stromerzeugung mittels Photovoltaik und investiert in zertifizierten Grünstrom. Das teilt das Unternehmen mit.