Am 27. November in Neuss : Unicef-Gala feiert ihre Rückkehr

Am 27. November in Neuss

Neuss Am 27. November steht im Crowne-Plaza-Hotel der gute Zweck im Vordergrund. Die Veranstalter versprechen einen spektakulären Show-Abend mit kulinarischen Leckerbissen.

Nach der coronabedingten Pause 2020 soll es in diesem Jahr umso schöner werden: Unicef veranstaltet am 27. November seine traditionsreiche Gala im Crowne Plaza und verspricht einen exklusiven Showabend. Unter anderem kommt aus Italien die bekannte Pop-&-Classic-Formation „Appassionante“, die in diesem Jahr die Eröffnung der Filmfestspiele in Venedig musikalisch begleitet hat.