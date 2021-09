Bildung in Meerbusch : Kinder-Knigge-Kurs mit Drei-Gang-Menü

Lank-Latum Antje Kühl, Meerbuscher Benimmtrainerin, vermittelt in lockerer Atmosphäre Verhaltens- und Ess-Manieren für Kinder. Die Neun- bis 14-Jährigen lernen etwa, dass auch Pommes mit Besteck gegessen werden.

Mit diesem Anliegen sind sie bei der Benimm-Trainerin und Stilberaterin Antje Kühl in besten Händen. Die Meerbuscherin weiß aus Erfahrung, wie sie das Vertrauen der Kinder gewinnt. Sie lockert die Atmosphäre mit einem alkoholfreien Hugo auf und gibt Hinweise, dass das elegante Glas am Stil angefasst werden muss. Flora, Sofia, Stella, Johannes, Julius, Clemens, Paul und alle anderen hören gut zu. Das passende Umfeld für diesen Knigge-Kurs hat das Team um Aziz Boulhrir und Sebastian Heinen in der „Alten Weinschenke“ am Alten Marktplatz in Lank-Latum geschaffen. Dazu passt gut der Tipp von Antje Kühl, beim Begrüßen stets Augenkontakt zu halten und zu lächeln.

Was die Kinder anschließend in einem Drei-Gang-Menü serviert bekommen, können sie jeder auf der Speisekarte vor sich nachlesen. Haupt- und Vorspeise sind wählbar, sechs der Kinder entschieden sich für vegetarische Gerichte. Sie lernen, wie das Besteck benutzt wird. Und dass Pizza oder Pommes genau wie ein Burger auch mit Messer und Gabel gegessen werden. „Immer mehr Kinder schneiden die Zutaten, legen dann das Messer weg und essen mit der Gabel in der rechten Hand“, weiß die Benimm-Trainerin. Sie erinnert, dass der Nachwuchs in der Regel in Tageseinrichtungen die Mittagsmahlzeit einnimmt und es dort nicht möglich ist, auf alle Details zu achten. Die Kinder an dem langen Tisch in der Alten Weinschenke hören interessiert zu und freuen sich auf das Überraschungs-Dessert.