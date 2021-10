Comet Cine Center in Mönchengladbach : Festliche Gala zum Start des neuen James-Bond-Streifens

Foto: Renate Resch 12 Bilder So war die „James Bond“-Gala im Comet Cine Center

Mönchengladbach Mit Robe und Sakko, ganz wie der Doppel-Null-Agent, kamen die Kinobesucher zur Filmpremiere ins Comet Cine Center. Ein teurer Luxusschlitten und ein „Bondgirl“ rundeten das Programm ab. Der Höhepunkt war die Livemusik der Musikschule.

Von Renate Resch

Lange wurde er erwartet, musste mehrfach verschoben werden – doch nun ist es soweit: Der 25. „James Bond“-Film, der letzte mit Daniel Craig als Agent 007 in der Hauptrolle, ist gestartet. „Keine Zeit zu sterben“ verspricht 160 Filmminuten Spannung und Emotionen. Ein Grund zum Feiern. Und so gibt es im Comet Cine Center am Tag der Vorpremiere eine Abendgala.

Zur Begrüßung wird großes Programm aufgefahren: Der rote Teppich liegt am Eingang ausgerollt. Die Besucher kommen in Abendgarderobe. Denn dunkler Anzug und Abendkleid gehören zu den Bond Filmen wie das Luxusauto. Der stilechte 007-BMW steht mit Filmbeschriftung vor dem Kino als Foto-Kulisse für Erinnerungsfotos à la Hollywood. Dazu gesellt sich das ultimative Bondgirl: Das aus Mönchengladbach stammende Playmate Delfina Aziri stattet der Premierenfeier einen Besuch ab und posierte in der Filmkulisse.

Zum Empfang im Kino durfte das prickelnde Eröffnungsgetränk nicht fehlen. Von einer Pyramide aus gefüllten Sektgläsern bekam jeder, der noch nicht in Stimmung war, ein Glas gute Laune. Und um denselben Geschmack zu kosten und sich genau wie Bond zu fühlen, wurde allen Damen und Herren ein Glas Whiskey angeboten – dazu Krabbenspieße.

„Das Konzept zur Gala im Hollywood-Stil steht bereits seit eineinhalb Jahren“, erläutert Markus Brinkmann, Marketingleiter des Gladbacher Kinos.Seit Anfang Juli ist das Lichtspielhaus wieder geöffnet. Seither seien die Säle voll, sagt Brinkmann: „Die Leute haben Lust auf Kino.“

Herzlich ist auch seine Begrüßung der Gäste zur Eröffnung der Vorpremiere: „Wir haben uns lange nicht gesehen und es tut gut, dass wir wieder in Gesellschaft sind. Und heute Abend seht ihr alle so verdammt gut aus“, sagt Brinkmann.

Über den roten Teppich und an Bondplakaten vorbei gelangten die elegant gekleideten Besucher in die Lounge, in der Spieltische im Casino-Ambiente warteten. Spielend und plaudernd stimmten sie sich auf den Film ein.

Im Kinosaal erwarteten die jungen Musiker der Mönchengladbacher Musikschule ihr Publikum. Unter der Leitung von Christian Malescov spielten sie vor Filmbeginn Adele’s „Skyfall“ und den Titelsong des neuen Bond-Streifens: „No time to die“ von Billie Eilish. Die herausragende Stimme von Karo Fruhner verlieh den Songs den nötigen Tiefgang mit einem bravurösen Orchester im Hintergrund.

„Als wir mit den Planungen für diesen Abend begannen, gab es noch gar keine Noten für die Stücke, wir mussten sie erst arrangieren lassen“, sagt Christian Malescov: „Als wir die Noten hatten, ist die Veranstaltung abgesagt worden. Dann begannen die Proben, weil es dann doch stattfinden sollte, dann wurde es wieder abgesagt. Nach diesen zweimaligen Absagen findet heute diese Vorpremiere statt.“